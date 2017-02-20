يحصل اليوم الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية بناءً على قرار من التشيكي فرانز شتراكا المدير الفني للفريق لعدم إصابة اللاعبين بالإجهاد

وكان الفريق بدأ أمس استعداداته لمواجهة طلائع الجيش السبت المقبل، على ستاد الإسماعيلية في الخامسة عصرًا، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الممتاز.يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة.