في الوقت الذي يحصل فيه لاعبو الفريق الأساسيون على راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين بعد الفوز على المقاولون أمس الأحد بهدفين نظيفين سجلهما عماد متعب ومؤمن زكريا.ويستأنف الأهلي تدريباته كامل العدد بعد غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة وادى دجلة الخميس المقبل في الجولة 20 من مباريات الدوري العام.يذكر أن الأهلي بعد فوزه على المقاولون أمس رفع رصيده إلى 49 نقطة لينفرد بصدارة الدوري بعد استعادة الانتصارات بالفوز أمس على ذئاب الجبل بثنائية دون رد.