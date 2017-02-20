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عماد متعب يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34 في مران الأهلي
20
فبراير
2017
07:45 AM
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يحتفل لاعبو النادي الأهلي، اليوم، بعيد ميلاد عماد متعب مهاجم الفريق الـ34 بعد انتهاء المران الصباحي المقرر إقامته بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة وادى دجلة الخميس القادم في الجولة 20 من منافسات الدوري العام
ويستأنف لاعبو الأهلي البدلاء تدريباتهم اليوم استعدادا لمواجهة دجلة في الوقت الذي حصل فيه الأساسيون على راحة سلبية من التدريبات.وكان متعب قاد الأهلي أمس للفوز على المقاولون 2-0 بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 72 بمجرد نزوله بديلًا لوليد سليمان.يذكر أن متعب لم يشارك بشكل منتظم مع الأهلي منذ بداية الموسم لرؤية حسام البدرى قبل أن يعود للظهور والتوهج من جديد أمام المقاولون أمس ويحرز هدفا ثمينا يقود به فريقه لاستعادة الانتصارات من جديد.
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