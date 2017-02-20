يلتقي اليوم الإثنين، فريق لاس بالماس مع نظيره مالاجا في العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب لا روزاليدا، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الـ86

ويحتل لاس بالماس المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة في ترتيب البطولة، بينما يأتي مالاجا في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.يذكر أن فريق لاس بالماس شارك في البطولة خمس مرات، بينما شارك مالاجا 16 مرة، ولم ينجح أي من الفريقين بالتتويج بلقب البطولة.