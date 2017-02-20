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شروط اتحاد الكرة للعمل في الأجهزة الإدارية للمنتخبات
كشف محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، عن شروط الالتحاق للعمل في منصب المدير الإداري للمنتخبات الوطنية الثلاثة المزمع تكوينها خلال الأيام المقبل، وهي منتخب المحليين الذي يقوده هاني رمزي ومنتخب 99 الذي يقوده حمادة صدقي، ومنتخب 2002 الذي يقوده علي ماهر
وأوضح سعد لـ«فيتو»، أنه تماشيًا مع ثورة التطوير الإداري داخل منظومة اتحاد الكرة، والتي ينتهجها مجلس هاني أبو ريدة، منذ تسلمه المسئولية، فقرر المجلس وضع بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في العمل كمدير لأحد المنتخبات الثلاثة أهمها أن يكون ممن يجيدون اللغة الإنجليزية على الأقل إجادة تامة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، وأن يكون لديه خبرات إدارية تؤهله للعمل بالمنتخبات الوطنية، وأن يكون حسن المظهر، إلى جانب اللباقة وحسن السلوك في التعامل الناس. وتابع المدير الفني: |أن المتقدمين للعمل بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية يخضعون لاختبارات من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض من بعض رؤساء اللجان داخل اتحاد الكرة، على أن يتم الاختيار من خلال التقييم الصادر من هذه اللجنة|.
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