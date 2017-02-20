اختار جمال خفاجة، المدير الفني لفريق الفيوم، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق الألومنيوم، اليوم الإثنين، على ملعب نجع حمادي، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 بدوري القسم الثاني بالمجموعة الأولى

وضمت قائمة الفريق 17 لاعبا، وهم: أبو ليلة، وعمرو شعبان، حراسة المرمى، ومحمد خليل، وعبد الصمد النيجيري، ومحمود الحسيني، وأيمن عبد النبي، ومحمد محمود، وأحمد سعد، وأحمد عطية، ومحمد أرنوب، وأحمد ناجح، ومحمد شيكو، وأيمن زكريا، وسامي عبد الستار، ومحمد جمال، ومحمود بكري ومحمد فوزي.