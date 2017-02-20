أكد سيد عامر، المدرب العام لفريق بني سويف، أن امتناع اللاعبين عن تدريبات الفريق يوم السبت الماضي، يرجع إلى عدم صرف المستحقات المتأخرة لهم

وأضاف |عامر|، أن مجلس الإدارة اتفق مع اللاعبين على صرف المستحقات، أول مارس المقبل.على الجانب الآخر يبدأ اليوم الإثنين، الجهاز الفني الاستعداد لمواجهة ديروط بالأسبوع الثالث والعشرين بالقسم الثاني، والمقرر لها 27 فبراير الجاري.