وعلمت |فيتو| أن طاهر اتفق مع مجلس إدارته على قرار التجديد لعماد متعب موسمين؛ ولكن تبقى موقف |البدري| حائلًا أمام اعتماد القرار وإعلانه خاصة وأن طاهر يرغب في التجديد لمتعب الذي يرتبط بعلاقة قوية مع أنصار ناديه بسبب مشواره الحافل مع الفريق منذ أن تم تصعيده موسم 2003-2004.وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي، أن متعب أبدى ترحيبا شديدا بالتجديد للأهلي ولكنه طلب أن يكون له دور مع الفريق وألا يكون التجديد مجرد تكريم، مشددًا على أنه ما زال قادرًا على العطاء بدليل تفوقه على نفسه في مباراة المقاولون ونجاحه في إحراز هدف ثمين في شباك المقاولون بمجرد نزوله بديلًا لوليد سليمان في الدقيقة 72 من عمر المباراة.ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة حسم ملف تجديد عماد متعب بعد نجاحه في الرد على المشككين في قدراته.