وعلمت «فيتو» أن شيكابالا قال لزملائه عندما اتصلوا به لتهنئته: «هخطب إزاي من غير ما أعرف؟!».ويغيب شيكابالا عن مباراة طلائع الجيش اليوم الإثنين، بالجولة الـ 19 للدوري؛ بسبب استبعاده من قبل المدير الفني للقلعة البيضاء محمد حلمي.