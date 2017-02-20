طالب محمد أبو تريكة، لاعب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق والمحلل في قناة بين سبورت، إدارة برشلونة بإعادة ثمن تذاكر مباراة ليجانيس؛ بسبب الأداء الملل للاعبين

وقال |أبو تريكة| في تصريحاته عقب المباراة: |يجب على برشلونة رد ثمن التذاكر إلى الـ63 ألف مشجع الذين حضروا المباراة بعد هذا الأداء الممل|.وفاز برشلونة باللقاء بهدفين لهدف؛ حيث سجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة 88 من عمر المباراة.