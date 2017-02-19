من ريتشارد مارتن

برشلونة (رويترز) - سجل الايطالي سيموني زازا أول أهدافه مع بلنسية ليحقق الفريق المتعثر فوزه الأول في أربع مباريات بتغلبه 2-صفر على اتليتيك بيلباو يوم الأحد ليبتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وافتتح ناني لاعب مانشستر يونايتد السابق التسجيل في الدقيقة 13 بينما ضمن زازا - الذي واجه مشاكل في ناد انجليزي آخر هو وست هام يونايتد - الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

وخاض المدرب إرنستو بالبيردي مباراته 290 مع بيلباو ليصبح صاحب أطول فترة مع الفريق القادم من اقليم الباسك لكن تغييراته على التشكيلة الأساسية بعد الفوز 3-2 على أبويل نيقوسيا في الدوري الاوروبي جاءت بنتيجة عكسية.

وزاد من سوء الأداء المخيب للفريق الزائر خروج هدافه اريتز ادوريز بسبب الإصابة بعد ثلاث دقائق من مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وتسبب ذلك في استكمال بيلباو للمباراة بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة بعد أن أجرى بالبيردي ثلاثة تغييرات بالفعل.

ويحتل بلنسية المركز 15 برصيد 23 نقطة بفارق سبع نقاط عن سبورتنج خيخون أول فريق في منطقة الهبوط.

وفي وقت لاحق يوم الأحد يلتقي برشلونة بملعبه مع ليجانيس مع سعيه لاستعادة المركز الثاني من أشبيلية وتعزيز ثقته بعد الهزيمة المذلة 4-صفر أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء ليقترب من وداع دوري أبطال اوروبا.

وفي وقت سابق انتصر فياريال للمرة الثانية في 2017 بعد فوزه 1-صفر على مضيفه ريال سوسيداد.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)