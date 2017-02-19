-
رياضة
- بلنسية يخفف من مخاوف الهبوط بالفوز على بيلباو
- ابراهيموفيتش يرسل يونايتد إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الانجليزي
- الزمالك يحدد موعد أول مباراة له بدوري الأبطال
- الأهلي والمقاولون.. البدري: التغييرات أنصفتنا.. وعاشور: سبب واحد للحزن
- تغريدة.. جماهير الأهلي تكتب عن متعب المنقذ وعناد البدري
- الشباب تطلق شارة بدء منافسات الموسيقى والغناء في «إبداع ٥»
- بالصور.. فرحة الجهاز الفني ولاعبي الأهلي بالفوز على المقاولون
- طارق سليمان: الفوز على المقاولون منح الثقة للاعبين
- نادر شوقي: عماد متعب أفضل مهاجم في الأهلي
- الأهلي يواصل تدريباته بدون اللاعبين الأساسيين غدا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بلنسية يخفف من مخاوف الهبوط بالفوز على بيلباو
من ريتشارد مارتن
برشلونة (رويترز) - سجل الايطالي سيموني زازا أول أهدافه مع بلنسية ليحقق الفريق المتعثر فوزه الأول في أربع مباريات بتغلبه 2-صفر على اتليتيك بيلباو يوم الأحد ليبتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
وافتتح ناني لاعب مانشستر يونايتد السابق التسجيل في الدقيقة 13 بينما ضمن زازا - الذي واجه مشاكل في ناد انجليزي آخر هو وست هام يونايتد - الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.
وخاض المدرب إرنستو بالبيردي مباراته 290 مع بيلباو ليصبح صاحب أطول فترة مع الفريق القادم من اقليم الباسك لكن تغييراته على التشكيلة الأساسية بعد الفوز 3-2 على أبويل نيقوسيا في الدوري الاوروبي جاءت بنتيجة عكسية.
وزاد من سوء الأداء المخيب للفريق الزائر خروج هدافه اريتز ادوريز بسبب الإصابة بعد ثلاث دقائق من مشاركته كبديل في الشوط الثاني.
وتسبب ذلك في استكمال بيلباو للمباراة بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة بعد أن أجرى بالبيردي ثلاثة تغييرات بالفعل.
ويحتل بلنسية المركز 15 برصيد 23 نقطة بفارق سبع نقاط عن سبورتنج خيخون أول فريق في منطقة الهبوط.
وفي وقت لاحق يوم الأحد يلتقي برشلونة بملعبه مع ليجانيس مع سعيه لاستعادة المركز الثاني من أشبيلية وتعزيز ثقته بعد الهزيمة المذلة 4-صفر أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء ليقترب من وداع دوري أبطال اوروبا.
وفي وقت سابق انتصر فياريال للمرة الثانية في 2017 بعد فوزه 1-صفر على مضيفه ريال سوسيداد.
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)