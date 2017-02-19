ابراهيموفيتش يرسل يونايتد إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الانجليزي

(رويترز) - شارك زلاتان إبراهيموفيتش كبديل ليسجل هدف الفوز ويقود مانشستر يونايتد لتحويل تأخره بهدف مبكر إلى فوز 2-1 على بلاكبيرن روفرز المنتمي للدرجة الثانية ليتأهل إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وافتتح بلاكبيرن - الذي يضع النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثالثة أولوية على الكأس - التسجيل في الدقيقة 17 عبر داني جراهام لكن ماركوس راشفورد أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وسيطر يونايتد الفائز باللقب 12 مرة على المباراة في الشوط الثاني باستاد ايوود بارك لكنه اضطر للانتظار حتى الدقيقة 75 قبل أن يسجل إبراهيموفيتش هدف الفوز بعد تمريرة طويلة متقنة من البديل بول بوجبا.

وهذا أول هدف للمهاجم السويدي في كأس الاتحاد الانجليزي والهدف 24 له بجميع المسابقات هذا الموسم.

واعتقد بلاكبيرن أنه اقتنص التعادل قرب النهاية عندما وضع أنطوني ستوكس الكرة في الشباك لكن قرار مساعد الحكم أنهى احتفالات أصحاب الأرض.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)