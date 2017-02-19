-
رياضة
- مؤمن سليمان يكشف سبب طرده أمام المقاصة
- قائمة الزمالك - عودة الدوليين واستمرار غياب شيكابالا أمام الجيش
- الإسماعيلي يرفض عقاب لاعبيه بعد التعادل أمام الإنتاج
- شباب الزمالك يتعادل مع القناة سلبيا في دوري الجمهورية
- سموحة يستعد لطنطا بدون راحة
- شباب الأهلي يفوز على الإنتاج بهدف في دوري الجمهورية
- الزمالك يوضح سبب استبعاد أحمد رفعت من قائمة الجيش
- عدم جاهزية شيكابالا تحرمه من المشاركة أمام الجيش
- الأهلي يتعادل مع الزمالك في قمة دوري الجمهورية «مواليد 99»
- الرئيس الإقليمى يطمئن على استعدادات الفراعنة للألعاب العالمية بالنمسا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مؤمن سليمان يكشف سبب طرده أمام المقاصة
كتب - محمد همام: أكد مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، طرده خلال لقاء مصر المقاصة جاء بعد احتجاجه عقب احتساب ضربة جزاء لصالح مصر المقاصة
سموحة استطاع خطف الفوز في الدقائق الأخيرة من أمام مصر المقاصة بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري العام.
وأضاف المدير الفني لفريق سموحة في تصريحات لبرنامج |ستاد كورة إف إم| :|ضربة الجزاء غير صحيحة، أرى أن لاعب سموحة لم يحتك بلاعب المقاصة|.
وواصل :|غضبت بسبب قرار الحكم خاصة أن ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وأمام فريق صعب مثل مصر المقاصة|.
وتابع :|أعتذر عن أسلوبي لكن أتوقع أنني لم أخرج عن النص والمألوف|.
وتحدث مؤمن عن فريقه أمام المقاصة :|مباراة كانت صعبة، استطعنا الفوز والحصول على نقاط المباراة بفضل أسلوبنا وامتلاكنا لياقة بدنية|.
جدير بالذكر أن سموحة قفز للمركز الثالث برصيد 36 نقطة متفوقًا عن الزمالك بنقطتين والذي سيواجه طلائع الجيش غدًا الإثنين، بالإضافة إلى امتلاكه مباراتين مؤجلتين.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)