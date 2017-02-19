كتب - محمد همام: أكد مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، طرده خلال لقاء مصر المقاصة جاء بعد احتجاجه عقب احتساب ضربة جزاء لصالح مصر المقاصة

سموحة استطاع خطف الفوز في الدقائق الأخيرة من أمام مصر المقاصة بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري العام.

وأضاف المدير الفني لفريق سموحة في تصريحات لبرنامج |ستاد كورة إف إم| :|ضربة الجزاء غير صحيحة، أرى أن لاعب سموحة لم يحتك بلاعب المقاصة|.

وواصل :|غضبت بسبب قرار الحكم خاصة أن ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وأمام فريق صعب مثل مصر المقاصة|.

وتابع :|أعتذر عن أسلوبي لكن أتوقع أنني لم أخرج عن النص والمألوف|.

وتحدث مؤمن عن فريقه أمام المقاصة :|مباراة كانت صعبة، استطعنا الفوز والحصول على نقاط المباراة بفضل أسلوبنا وامتلاكنا لياقة بدنية|.

جدير بالذكر أن سموحة قفز للمركز الثالث برصيد 36 نقطة متفوقًا عن الزمالك بنقطتين والذي سيواجه طلائع الجيش غدًا الإثنين، بالإضافة إلى امتلاكه مباراتين مؤجلتين.

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