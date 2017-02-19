كتبت- نورهان سراج: أعلن محمد حلمي المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري العام

ويستضيف طلائع الجيش، الزمالك غدا الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري.

وشهت قائمة الزمالك عودة طارق حامد وعلي جبر، وغياب كل من محمد ناصف ومحمد مجدي وأحمد رفعت للإصابة، فيما استبعد حلمي كل من محمد مسعد وعلي فتحي ومايوكا وشيكابالا لعدم الجاهزية.

ويغيب أيضا صلاح ريكو وحسني فتحي عن القائمة لأسباب فنية.

وجاءت القائمة التي ضمت 19 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي ومحمود جنش

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وإسلام جمال وشوقي السعيد

خط الوسط: معروف يوسف وطارق حامد وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا وأيمن حفني ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو وستانلي وأحمد جعفر

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