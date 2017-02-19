كتب - محمد همام: رفض مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، توقيع أي عقوبات لاعبي الفريق الأول بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي ضمن مباريات الأسبوع الـ19

وسقط الإسماعيلي في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي منذ بداية الدور الثاني حيث تعادل أمام الأهلي سلبيًا، وأمام الإنتاج بهدف.

ويخوض الإسماعيلي المباراة المقبلة له أمام فريق طلائع الجيش بإستاد الإسماعيلية يوم السبت المقبل.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل حاليًا المركز التاسع بجدول الدوري العام برصيد 24 نقطة.

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