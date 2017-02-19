ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، مساء غدا الإثنين، ضمن الجولة الـ19 من المسابقة.

ويدير المباراة الحكم محمد الصباحي، ويعاونه محمد عبد المجيد ويوسف البساطي، ومحمد صابر حكماً رابع.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

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