اليوم- 5 أهداف للأهلي أمام المقاولون في الدوري

كتبت- نورهان سراج: يواجه الأهلي، نظيره المقاولون، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الـ19 من الدوري العام

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، فيما يحتل المقاولون المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ويأمل الأهلي من خلال مواجهة ذئاب الجبل تحقيق 5 أهداف، يرصدها مصراوي من خلال النقاط التالية:

1- الانتصار الأول

تعثر الأهلي في مباراته الأولى بالدور الثاني من المسابقة، حيث تعادل مع الإسماعيلي سلبيا في الجولة الـ18.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار الأول له في الدور الثاني، وتجنب نزيف النقاط بعدما فقد نقطتين أمام الدراويش.

2- لا هزيمة

الأهلي الفريق الوحيد بين فرق الدوري الذي لم يتعرض لأي هزيمة منذ انطلاق الموسم، لذا يسعى المارد الأحمر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة في المباراة الـ19 على التوالي.

وخاض الأهلي 18 مباراة، فاز في 14 وتعادل في 4، وأحرز 30 هدفا، واستقبل 4.

3- الصدارة وفارق النقاط

يتصدر الأهلي جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن المقاصة صاحب المركز الثاني، ويسعى الأهلي إلى حصد ثلاث نقاط جديدة يوسع بهم الفارق مع المقاصة الذي ينتظره مواجهة صعبة أمام سموحة أملا في تعثره أمام الفريق السكندري.

ولكن الفريق الفيومي له مباراة مؤجلة، أي أن تعثر الأهلي أمام المقاولون وفوز المقاصة على سموحة، وفي المباراة المؤجلة، يمنح الصدارة للمقاصة.

كما يبتعد الأهلي بفارق 12 نقطة عن الزمالك الغريم التقليدي وصاحب المركز الثالث، ولكن الفريق الأبيض له مباراتين مؤجلتين اذا فاز بهما يقلص الفارق مع المارد الأحمر إلى 6 نقاط، وهو ما يسعى الأهلي للحفاظ عليه والابتعاد عن أي تعثر يقرب الزمالك من قمة الجدول.

4- استعادة الثقة في البدري

خسر الأهلي بطولة السوبر المحلي أمام الزمالك بركلات الترجيح 3-1، وبعدها واجه تعثرا أمام الإسماعيلي في الدوري، مما دفع الجماهير للهجوم على البدري، بسبب عدم استغلال الصفقات الجديدة التي قام الأهلي بالتعاقد معها، واستمرار استبعاد المهاجم سليماني كوليبالي من القائمة.

حسام البدري المدير الفني للفريق يسعى للفوز في لقاء اليوم وتصحيح مسار الفريق، لاستعادة ثقة الجماهير الحمراء، مستغلا عدم الاستقرار الذي يعيشه الزمالك بعد إقالة مدربه محمد حلمي ثم إعادة تجديد الثقة به.

5- تعويض غياب السعيد

لم يغب عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق عن أي مباراة للأهلي منذ انطلاق الموسم، إلا في آخر مباراة أمام الإسماعيلي.

البدري دفع بجونيور أجايي لتعويض غياب السعيد، ولكن فشل الأهلي في تحقيق الفوز خلالها، ودفع أيضا بصالح جمعة خلال المباراة بديلا لحسام عاشور لزيادة الكثافة الهجومية، ولم يستطع الفريق تسجيل أي أهداف.

ويسعى البدري لحل أزمة غياب السعيد، حيث ضم الثنائي ميدو جابر وصالح جمعة إلى قائمة الفريق واللذان شاركا أمام الدراويش، بالإضافة إلى عمرو بركات الذي قد يدفع به لأول مرة خلال المباراة، كذلك ضم صانع الألعاب فوزي الحناوي للمرة الأولى.

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