كتب - محمد يسري مرشد:استقر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى على التشكيل الذى سيواجه به المقاولون فى الخامسة من مساء اليوم فى الاسبوع الـ 19 من بطولة الدورى الممتاز





ويسعي البدرى إلى تحقيق فوزه الأول عقب العودة من فترة التوقف وذلك بعد خسارته كـأس السوبر أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية والتعادل مع الإسماعيلي.



وافاد مراسل مصراوى أن البدري سيعيد أحمد فتحي إلى التشكيل الأساسي ليلعب على حساب حسام غالي فيما سيدفع بصالح جمعة ليلعب فى مركز صانع الألعاب ووليد سليمان فى مركز الجناح الأيمن وأجايي بمركز الجناح الأيسر.



وكان البدرى قد أجرى تغييرات واسعة فى تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلي بلغ 6 تغييرات عن مواجهة السوبر وهم ما قد يتقلص إلى 4 تغييرات بمباراة المقاولون عن مباراة الدراويش.

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