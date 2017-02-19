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اليوم.. الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات أمام المقاولون
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب السلام عند الخامسة مساء اليوم؛ لمتابعة مباراة الأهلي والمقاولون في الجولة 19 من منافسات الدوري العام
يدخل الأهلي المواجهة بحثًا عن استعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره الغاضبة من اهتزاز النتائج مؤخرًا بعد الخسارة أمام الزمالك في السوبر المصرى والتعادل الأربعاء الماضي أمام الإسماعيلي في الجولة 18 من منافسات الدوري العام.وكان حسام البدرى المدير الفنى للأهلي اختار قائمة تضم كلًا من: حسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد نجيب وأحمد حجازي وصالح جمعة وميدو جابر وجونيور أجايي وفوزي الحناوي وسعد الدين سمير ومؤمن زكريا ووليد سليمان وحسين السيد وعمرو جمال ومحمد هاني وعمرو بركات وأحمد فتحي ومحمد الشناوي وعلي معلول.ويسعى الأهلي بقيادة حسام البدرى لهز شباك ذئاب الجبل خاصة بعد سيل الانتقادات التي واجهها الجهاز الفني واللاعبون بعد الحملات التي تعرضوا لها بسبب تدهور الأداء وفشل الفريق الأحمر في تقديم عروضه المميزة.ويتطلع المقاولون بقيادة محمد عودة لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام الاتحاد بهدف نظيف حيث يسعى أبناء الجبل الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية تقربهم من المنطقة الدافئة بجدول الترتيب حيث يقبع المقاولون في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.
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