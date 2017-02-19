يستضيف اليوم الأحد، فريق غزل المحلة لكرة القدم تحت سن 19 عاما مواليد 1997، نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الـ15 لدوري الجمهورية للشباب في الموسم الجاري

كما يلتقي بتروجت مع طنطا، والإنتاج الحربي مع الأهلي، وفاركو مع الشرقية، وإنبي مع الشرطة، وأسوان مع الإسماعيلي، والقناة مع الزمالك، والاتحاد مع الداخلية، ووادي دجلة مع المصري، ومصر المقاصة مع المقاولون العرب، وحرس الحود مع النصر للتعدين، والشرقية للدخان مع سموحة.