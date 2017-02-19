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خطوة واحدة تفصل باسيلاشفيلي عن كسر نحس جورجيا في التنس
(رويترزالعربية) - بات نيكولوز باسيلاشفيلي على بعد خطوة واحدة من أن يصبح أول لاعب من جورجيا يفوز بلقب في بطولات لاعبي التنس المحترفين بعدما تأهل إلى نهائي بطولة ممفيس يوم السبت.
وتفوق باسيلاشفيلي بصعوبة في المجموعة الأولى من مباراة الدور قبل النهائي أمام ميخائيل كوكوشكين لاعب قازاخستان قبل أن يحسم الانتصار بنتيجة 7-6 و6-1.
وسيلعب باسيلاشفيلي في النهائي مع الأمريكي رايان هاريسون الذي فاز على مواطنه دونالد يانج 6-4 و6-4.
وقال باسيلاشفيلي الذي تقدم للمركز 67 بالتصنيف بعد بلوغ قبل نهائي بطولة صوفيا المفتوحة الأسبوع الماضي "كلما خاض المرء المزيد من المباريات اعتاد على مواجهة مثل هذه اللحظات المهمة."
وأضاف "أملك طاقة كبيرة وأستمتع بالوجود في الملعب ولذلك أتمنى الحفاظ على هذا المستوى."
ولعب باسيلاشفيلي بحماس كبير أمام كوكوشكين لكنه كسر إرسال منافسه مرة واحدة من أصل عشر فرص في المجموعة الأولى التي استغرقت حوالي 90 دقيقة.
وتلقى باسيلاشفيلي دفعة كبيرة في المجموعة الثانية وحسمها في 22 دقيقة فقط ليضمن الظهور في النهائي.
ولم يخسر لاعب جورجيا البالغ عمره 24 عاما أي مجموعة في البطولة وارتفع مستواه بعد الفوز في دور 16 على إيفو كارلوفيتش المصنف الأول.
ومن المنتظر أن يحصل باسيلاشفيلي على راحة أكبر من هاريسون الذي سيضطر لخوض مباراة في منافسات الزوجي بعد التفوق على يانج.
وسيظهر هاريسون المصنف 62 عالميا في النهائي لأول مرة بعدما خسر سبع مرات سابقة في الدور قبل النهائي.
وقال هاريسون البالغ عمره 24 عاما والذي لم يخسر أي مجموعة خلال البطولة الجارية أيضا "واجهت بعض الصعوبات في مشواري ولم أكن متأكدا أن بوسعي مواصلة ما أفعله مجددا ولذلك أنا سعيد جدا."
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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