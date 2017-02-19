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روبنسون يخطف الأضواء في مسابقة الرميات الساحقة
(رويترز) - فاز جلين روبنسون لاعب إنديانا بيسرز بلقب مسابقة الرميات الساحقة بعد تفوقه على ديريك جونز لاعب فينكس صنز بعد التسجيل بشكل مذهل في الجولة الأخيرة من المسابقة التي أقيمت يوم السبت على هامش احتفالية مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وفي الجولة الأخيرة من المسابقة التي جذبت اهتمام المشجعين قفز روبنسون من فوق ثلاثة أشخاص هم زميله العملاق بول جورج وعامل يرتدي شعار الفريق وفتاة من فريق الرقص في إنديانا ووضع الكرة برمية ساحقة في السلة لينال الدرجة المثالية من لجنة التحكيم.
وتتكون لجنة التحكيم من خمسة أشخاص ويمنح كل منهم تقييما من عشر نقاط وقد نال روبنسون في هذه القفزة 50 نقطة وهي العلامة الكاملة بينما كان يحتاج 44 نقطة فقط للتتويج باللقب.
وكان جونز سجل 50 نقطة أيضا في رميته الأخيرة ليصبح الإجمالي 87 نقطة من رميتين لكن روبنسون خطف الأضواء بقفزة مذهلة وأدار الكرة خلف رأسه ثم وضعها ببراعة في السلة ليجمع 94 نقطة ويحرز اللقب.
وفي وقت سابق فاز إيريك جوردون - متصدر مسجلي الرميات الثلاثية بالمسابقة هذا الموسم - بلقب مسابقة الرميات الثلاثية بعد التفوق على كايري إيرفينج لاعب كليفلاند كافاليرز عقب وقت إضافي.
وشهدت الرميات الثلاثية مشاركة عدة لاعبين بارزين آخرين منهم كيمبا ووكر لاعب تشارلوت هورنتس الذي نافس في المرحلة الأخيرة إضافة إلى كلاي تومسون لاعب جولدن ستيت وريورز حامل اللقب الذي خرج مبكرا.
وأحرز كريستابس بورزينجيس لاعب نيويورك نيكس لقب التحدي الخاص باستعراض المهارات على حساب جوردون هايورد وذلك عقب تسجيل رمية ثلاثية من أقصى الجانب الأيسر من المحاولة الأولى.
وتقام هذه المنافسات قبل المباراة المرتقبة بين نجوم القسم الشرقي ونجوم القسم الغربي يوم الأحد.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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