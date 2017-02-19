يستضيف في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، فريق الأهلي لكرة القدم، تحت سن 17 عامًا، مواليد 1999، نظيره الزمالك، في قمة مصغرة على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات النهائية لدوري الجمهورية للناشئين

ويدخل الفريقان اللقاء، وفي جعبتهما 7 نقاط، جمعهم الأهلي بالتعادل مع الداخلية 2-2، والفوز على المقاولون العرب 1-0، وعلى الإسماعيلي 2-1، بينما فاز الزمالك على وادي دجلة 3-1، وعلى المصري 2-0، وتعادل مع إنبي 1-1.ويقود الأهلي جهاز مكون من محمد سعد مدير فني، وأحمد جمال مدرب عام، ومصطفى فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري، وصبري عبد الباري مدلك، وكريم سيد أخصائي تأهيل ومحمد إمام طبيب.ويتكون جهاز الزمالك من مدحت عبد الهادي مدير فني ومحمود محمود مدرب عام مجدي محمود مدرب ورضا هاشم مدرب حراس المرمى ووليد قاصد كريم إداريًا وأحمد رفاعي أخصائي علاج طبيعي وحسن بصري المشرف على الفريق وأحمد عبد الحليم رئيس قطاع الناشئين ومحمد صبحي المدير الإداري للقطاع.