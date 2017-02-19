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«روما صلاح» يلتقي تورينو اليوم في الدوري الإيطالي
يلتقي اليوم الأحد، فريق إنتر ميلان بنظيره بولونيا، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب ريناتو دال أرا، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الإيطالي في نسخته الـ112، ويحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الأخير بالمركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة
ويواجه أودينيزي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة منافسه فريق ساسولو صاحب المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الفريولي.كما يحل فريق نابولي صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة ضيفًا على كييفو فيرونا صاحب المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، الساعة الرابعة عصرًا على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي.ويلتقي فريق سامبدوريا صاحب المركز العاشر برصيد 33 نقطة بنظيره كالياري الذي يأتي بالمركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، الساعة الرابعة عصرًا على ملعب لويجي فيراريس |ماراتسي|.كما يحل بيسكارا صاحب المركز العشرين برصيد تسع نقاط ضيفًا على جنوي الذي يأتي بالمركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، الساعة الرابعة عصرًا على ملعب أدرياتكو.ويواجه فريق روما، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة منافسه فريق تورينو الذي يحتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة،الساعة السابعة مساءً ملعب الأولمبيكو.وتُختتم مواجهات اليوم في الدوري الإيطالي بمباراة فيورنتينا صاحب المركز الثامن برصيد 40 وفريق ميلان الذي يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة،الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب سان سيرو |جوزيبي مياتزا|.
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