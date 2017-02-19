يخوض فريق المصري، لقاء العودة أمام إيفانى أوبا النيجيري، في السابعة من مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، بالدور 64 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة، من خلال شاشتي |Nile sport| و| On sport|.يشار إلى أن اللقاء هو الأول بحضور الجماهير للنادي المصري، منذ الأحداث الدامية في فبراير 2012 باستاد بورسعيد، وتم طرح 5000 تذكرة للجماهير لمساندة النادي البورسعيدي في المهمة الأفريقية.