يلتقي اليوم الأحد، فريق بوردو مع نظيره جانجون، الساعة الرابعة عصرًا على ملعب جاك شابان دلماس، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي في نسخته الـ72، ويحتل بوردو المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما يأتي جانجون بالمركز الثامن برصيد 34 نقطة

ويواجه ليون صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة منافسه فريق ديجون الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، الساعة السادسة مساءً على ملعب بارك أولمبيك ليون.ويحل فريق مونبلييه صاحب المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة ضيفًا على سانت إيتيان الذي يحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة، الساعة السادسة مساءً على ملعب لا موسون.وتُختتم مواجهات الدوري الفرنسي اليوم بمباراة باريس سان جيرمان الذي يأتي بالمركز الثالث برصيد 55 نقطة وتولوز صاحب المركز التاسع برصيد 33 نقطة، الساعة العاشرة مساءً على ملعب حديقة الأمراء.