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برشلونة في مواجهة سهلة أمام ليجانيس اليوم بالدوري الإسباني
يلتقي اليوم الأحد، فريق ريـال سوسيداد بنظيره فياريـال، الساعة الواحدة ظهرًا على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الـ86، ويحتل ريـال سوسيداد المركز الخامس بترتيب البطولة برصيد 41 نقطة، بينما يأتي الأخير بالمركز السادس برصيد 36 نقطة
ويواجه فالنسيا صاحب المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة منافسه فريق أتلتيك بلباو الذي يأتي بالمركز الثامن برصيد 35 نقطة الساعة الخامسة والربع عصرًا على ملعب ميستايا.كما يحل فريق سيلتا فيغو صاحب المركز العاشر برصيد 30 نقطة ضيفًا على أوساسونا الذي يأتي بالمركز العشرين برصيد عشر نقاط فقط، الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب بالايدوس.وتُختتم مواجهات اليوم بمباراة برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة مع نظيره ليجانيس الذي يأتي بالمركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب الكامب نو.
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