وقال رونالدو مازحا للوبيز الذي سبق له وأن لعب في ريـال مدريد: |لوبيز أرى أنك تملك شعرًا أكثر الآن| في إشارة لزراعة شعره قبل أن يكتشف الدولي البرتغالي أن حديثه التقطه كاميرات المصورين.وكان ريـال مدريد فاز باللقاء بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.