(رويترز) - تأهل نيكولوز باسيلاشفيلي لاعب جورجيا إلى نهائي بطولة ممفيس للتنس يوم السبت.

ففي قبل نهائي البطولة المقامة بالولايات المتحدة فاز باسيلاشفيلي على ميخائيل كوكوشكين لاعب قازاخستان بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-6 و6-1.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)