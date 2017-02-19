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باسيلاشفيلي لاعب جورجيا يبلغ نهائي بطولة ممفيس للتنس
19
فبراير
2017
03:22 AM
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(رويترز) - تأهل نيكولوز باسيلاشفيلي لاعب جورجيا إلى نهائي بطولة ممفيس للتنس يوم السبت.
ففي قبل نهائي البطولة المقامة بالولايات المتحدة فاز باسيلاشفيلي على ميخائيل كوكوشكين لاعب قازاخستان بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-6 و6-1.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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