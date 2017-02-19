أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على أن سعر شراء لاعبه بول بوجبا من نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 90 مليون جنيه أسترليني ليس مبالغا فيه

وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة تيليغراف البريطانية:|في غضون عامين ستدركون أن السعر الذي اشترينا به بوجبا كان رخيصًا ومتأكد أن هناك لاعبين بنصف إمكانيات بوجبا سوف ينتقلون بسعر أكبر في الصيف المقبل|.