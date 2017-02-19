يستضيف في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، فريق المصري لكرة القدم، تحت سن 17 سنة، مواليد 1999، نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات النهائية لدوري الجمهورية للناشئين، في الموسم الجاري