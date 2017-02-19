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المصري مواليد 99 يستضيف إنبي في دوري الجمهورية
19
فبراير
2017
01:45 AM
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يستضيف في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد، فريق المصري لكرة القدم، تحت سن 17 سنة، مواليد 1999، نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات النهائية لدوري الجمهورية للناشئين، في الموسم الجاري
وأقيمت مباراتا المقاولون مع وادي دجلة، والداخلية مع الإسماعيلي في افتتاح مباريات الجولة، أمس السبت، وانتهت المباراة الأولى بفوز المقاولون 2-0، بينما تعادل الداخلية والإسماعيلي 1-1.
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