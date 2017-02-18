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الإسماعيلي يبدأ استعداداته لطلائع الجيش دون راحة
18
فبراير
2017
22:45 PM
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة التشيكي فرانز ستراكا، عدم منح اللاعبين راحة سلبية غدًا، عقب عودتهم إلى الإسماعيلية، بعد تعادلهم اليوم أمام الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما
ومن المقرر أن يلتقي الدراويش نظيره طلائع الجيش، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على ملعب الفيوم، ضمن منافسات الأسبوع العشرين، من بطولة الدوري الممتاز.
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