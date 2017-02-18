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معوض ينهي أزمة معلول مع الجهاز الفني للأهلي
تدخل سيد معوض، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يقوده حسام البدري، لإنهاء أزمة التونسي على معلول، الظهير الأيسر للفريق
وتربط علاقة قوية بين معلول ومعوض، حيث كان الأخير ظهيرًا أيسرًا للأهلي سابقًا، ودائمًا ما يعقد جلسات مع اللاعب لنقل بعض التعليمات الفنية لخبرته في هذا المركز.ودارت أزمة كبيرة في الفترة الماضية بين معلول والجهاز الفني بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء، ما أدى إلى استبعاده من تشكيل الفريق في الفترة الماضية قبل أن يعود مجددًا إلى التشكيل ولكن تراجع مستواه بشكل كبير.وعقد معوض جلسة مع اللاعب في الساعات الأخيرة وطالبه بإغلاق ملف الرحيل والتركيز في مشوار الفريق بالدوري.وقدم معلول أداءً غير مرضيًا خلال لقاء الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب، في تمام الخامسة مساء غدًا الأحد، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ19 من نفس المسابقة.
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