استأنف عبد الله السعيد، لاعب وسط الأهلي، تدريباته منفردا في مران الفريق الذي يقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة

وخضع اللاعب لاختبار طبي في مران اليوم ولم يشارك على إثره في التدريبات الجماعية ما يهدد مشاركته أمام المقاولون غدا بالدوري العام.ويعاني السعيد من إجهاد في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.