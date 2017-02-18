وسوف يجري اللاعب الجراحة خلال اﻷيام المقبلة، حيث سيغادر بصحبة خالد محمود طبيب الفريق إلى ألمانيا. وسيمكث مروان محسن لمدة أسبوعين ويكون تحت إشراف الطبيب المعالج.وسيتم وضع برنامج تأهيلي للاعب يتم تنفيذه في القاهرة. كما تقرر أن يمكث خالد محمود طبيب الفريق مع مروان محسن لمدة خمسة أيام فقط.