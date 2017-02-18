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انتخاب جاسول عضوا باللجنة التنفيذية لرابطة لاعبي دوري السلة الأمريكي
(رويترز) - حظي باو جاسول لاعب سان انطونيو سبيرز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين - الذي اختير ست مرات للمشاركة في مباريات كل النجوم - بتكريم جديد يوم الجمعة بانتخابه عضوا باللجنة التنفيذية لرابطة لاعبي الدوري.
وفاز الإسباني جاسول بالتصويت خلال الاجتماع السنوي لملتقى كل النجوم في نيو اورليانز.
وقالت ميشيل روبرتس المديرة التنفيذية للرابطة "مع تزايد عدد اللاعبين الدوليين في رياضتنا بات من المهم جدا لنا العمل على ضمان تمثيل اهتماماتهم في اللجنة التنفيذية."
وأضافت "بالنظر إلى سجله الحافل بالانجازات خلال مسيرته بدوري السلة الأمريكي للمحترفين وحول العالم فإن باو سيمنح مؤسستنا رؤية جديدة فريدة من نوعها ونحن سعداء للغاية بانضمامه ونرحب به."
ويبدأ جاسول مزاولة نشاطه باللجنة المكونة من تسعة أعضاء على الفور ولمدة ثلاث سنوات وهو الوحيد باللجنة - المؤلفة من تسعة أعضاء - من خارج الولايات المتحدة.
وينضم جاسول في عضوية اللجنة إلى كريس بول (الرئيس) وليبرون جيمس (النائب الأول للرئيس) وجيمس جونز (أمين الصندوق) وكارميلو أنطوني وستيفن كوري وأندريه ايجودالا وكايل كورفر وأنطوني توليفر (نائب الرئيس).
(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير فتحي عبد العزيز)
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