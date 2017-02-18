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ريـال مدريد يواجه إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني
يلتقي اليوم السبت، فريق أتلتيكو مدريد مع نظيره سبورتنج خيخون الساعة الثانية ظهرًا على ملعب المولينون، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الـ86، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بترتيب البطولة برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الأخير في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة
ويواجه ريـال مدريد الذي يتصدر الدوري برصيد 49 نقطة منافسه فريق إسبانيول صاحب المركز التاسع برصيد 32 نقطة، الساعة الخامسة والربع عصرًا على ملعب سانتياغو برنابيو.كما يحل فريق ديبورتيفو لاكورونا صاحب المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس، والذي يسبقه بأربعة مراكز برصيد 27 نقطة، الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب ريازور.وتُختتم مواجهات الدوري الإسباني اليوم بمباراة إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة ونظيره فريق إيبار صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
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