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صن داونز يستقبل اليوم مازيمبي في لقاء السوبر الأفريقي
18
فبراير
2017
08:45 AM
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يلتقي فريق صن داونز الجنوب أفريقي مع مازيمبي الكونغولي، الساعة السابعة مساء اليوم السبت في لقاء كأس السوبر الأفريقي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا
ويبحث صن داونز بطل دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي عن تحقيق لقاء كأس السوبر خاصة وإنه يلعب متسلحا بعاملي الأرض والجمهور وقيادة نجمه الزامبي بيليات والحارس الأوغندي دينيس أوينجو المتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة لعام 2016.وفي المقابل يسعى نادي مازيمبي بطل الكونفدرالية للفوز والتغلب على عاملي الأرض والجمهور لحسم لقب السوبر لصالحه.
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