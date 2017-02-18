صن داونز يستقبل اليوم مازيمبي في لقاء السوبر الأفريقي

يلتقي فريق صن داونز الجنوب أفريقي مع مازيمبي الكونغولي، الساعة السابعة مساء اليوم السبت في لقاء كأس السوبر الأفريقي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا