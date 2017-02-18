يلتقي اليوم السبت، فريق بايرن ميونيخ مع نظيره هيرتا برلين، الساعة الرابعة والنصف عصرًا على الملعب الأوليمبي في برلين، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري الألماني في نسخته الــ103

والتقي الفريقان خلال تاريخهما في سبع مواجهات في بطولة واحدة، وهي الدوري الألماني، وفاز بايرن ميونيخ في جميع المباريات، وأحرز خلالها الفريق 15 هدفا عن طريق: ماريو جوتزه |هدفين| والذي كان الأكثر مشاركة مع الفريق ضد هيرتا برلين برصيد خمس مباريات، وماريو ماندزوكيتش |هدفين|، فرانك ريبيري |هدفين|، آرين روبين |هدفين|، بالإضافة إلى دوجلاس كوستا، تياجو الكانتارا، توني كروس، توماس مولر، باستيان شفانيشتايجر، كينجسلي كومان برصيد هدف واحد، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في خمس مباريات.كما أحرز هيرتا برلين ثلاثة أهداف فقط عن طريق: أنيس بن هتيرا وأدريان جوستافو راموس برصيد هدفين، فيما لم يستطع الفريق المحافظة على نظافة شباكه في أي مباراة، وجاء بير كليان سكيلبيرد برصيد خمس مباريات باعتباره الأكثر مشاركة مع الفريق أمام بايرن ميونيخ.وشارك كل من سينان كورت وميتشل فييسر في اللعب ضمن صفوف الفريقين.وجاءت نتائج المباريات كالآتي:26 أكتوبر 2013 فاز بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.25 مارس 2014 فاز بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.29 نوفمبر 2014 فاز بايرن ميونيخ بهدف نظيف.25 أبريل 2015 فاز بايرن ميونيخ بهدف نظيف.28 نوفمبر 2015 فاز بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين.23 أبريل 2016 فاز بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين.21 سبتمبر 2016 فاز بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف نظيفة.