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بايرن ميونيخ يواجه هيرتا برلين اليوم في الدوري الألماني
يلتقي اليوم السبت، بايرن ميونيخ مع نظيره هيرتا برلين، الساعة الرابعة والنصف عصرًا على الملعب الأوليمبي في برلين، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري الألماني في نسخته الــ103، ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري برصيد 49 نقطة، بينما يأتي الأخير في المركز السادس برصيد 33 نقطة
ويواجه بوروسيا تورتموند صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة منافسه فريق فولفسبورج الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، الساعة الرابعة والنصف على ملعب سيغنال ايدونا بارك.كما يحل فريق إينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة ضيفًا على إنغولشتات 04 صاحب المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، الساعة الراعة والنصف عصرًا على ملعب كومرزينك آرينا.ويلتقي ماينز 05 صاحب المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة بنظيره فيردر بريمن صاحب المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، الساعة الرابعة والنصف عصرًا على ملعب أوبيل أرينا.بينما يواجه هوفنهايم صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة منافسه فريق دارم شتات الذي يأتي بالمركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة، الساعة الرابعة والنصف عصرًا على ملعب راين نيكار أرينا.وتُختتم مواجهات اليوم بمباراة فريق هامبورج صاحب المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة بنظيره فرايبورج الذي يأتي بالمركز التاسع برصيد 29 نقطة، الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب آيمتيش أرينا.
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