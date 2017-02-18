يلتقي اليوم السبت، فريق مارسيليا مع نظيره رين، الساعة السادسة مساءً على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي في نسخته الـ72، ويحتل مارسيليا المركز السادس برصيد 36 نقطة، بينما يأتي رين بالمركز العاشر برصيد 33 نقطة

ويواجه ميتز صاحب المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة منافسه فريق نانت الذي يأتي بالمركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، الساعة السابعة مساءً على ملعب سانت سيمفوريان.ويحل فريق لوريان صاحب المركز الأخير برصيد 22 نقطة ضيفًا على نيس صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة، الساعة السابعة مساءً على ستاد دو موستوار |أيف ألانمات|.ويلتقي كان صاحب المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة نظيره فريق ليل والذي يسبقه بمركز واحد فقط برصيد 26 نقطة، الساعة السابعة مساءً على ملعب ميشال دورنانو.وتُختتم مواجهات اليوم بالدوري الفرنسي بمباراة فريق أنجيه صاحب المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة مع نانسي الذي يأتي بعده بمركز واحد بنفس الرصيد، الساعة السابعة مساءً على ملعب جان بوين.