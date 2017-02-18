والتقى الفريقان خلال تاريخهما في تسع مباريات في بطولة واحدة وهي الدوري الألماني، وفاز بروسيا دورتموند في أربع لقاءات، بينما فاز فولفسبورج في ثلاث فقط، كما تعادلا في مبارتين بطريقة إيجابية.وأحرز فريق بروسيا دورتموند 23 هدفًا في مرمى فولفسبورج، وجاء بيير أوباميانج كهداف الفريق في المواجهات برصيد 6 أهداف، كما لم يستطع الفريق المحافظة على نظافة شباكه في أي مباراة، وجاء مارسيل شميلزر برصيد خمس مباريات باعتباره الأكثر مشاركة مع الفريق أمام فولفسبورج.كما أحرز فولفسبورج 16 هدفًا، وجاء ريكاردو رودريجز كهداف الفريق في المواجهات برصيد هدفين، ولم يستطع الفريق المحافظة على نظافة شباكه في أي مباراة، كما جاء دانيل كاليوري برصيد ست مباريات باعتباره الأكثر مشاركة مع الفريق أمام بروسيا دورتموند.وشارك كل من أندرية شورله وجاكوب بواشتشيكوفسكي في اللعب ضمن صفوف الفريقين.وجاءت نتائج المباريات كالآتي:8 ديسمبر 2012 فاز فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين11 مايو2013 تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل منهما9 نوفمبر 2013 فاز فولفسبورج بهدفين مقابل هدف5 أبريل 2014 فاز بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف17ديسمبر 2014 تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما16 مايو 2015 فاز فولفسبورج بهدفين مقابل هدف5 ديسمبر 2015 فاز بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف30ابريل 2016 فاز بروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدف20 سبتمبر 2016 فاز بروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدف.