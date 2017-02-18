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مرتضى: لاعب الزمالك السابق عرض معلول لخلافة حلمي
كتب - محمد همام: نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صحة ما تردد عن نية إدارة النادي في تعيين التونسي نبيل معلول كمديرًا فنيًا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة
وكانت الساعات الماضية شهدت توترًا بين مرتضى منصور، ومحمد حلمي المدير الفني للفريق الأول عقب خسارة الفارس الأبيض أمام الإنتاج الحربي بمسابقة الدوري.
وأشار مرتضى في تصريحات لبرنامج |الكورة مع دريم| :|تلقيت اتصالاً هاتفيًا من وسام العابدي لاعب الزمالك السابق ووكيل اللاعبين الحالي يوضح فيه أن نبيل معلول مستعد لتدريب الزمالك|.
وواصل :| لا أعرف نبيل معلول، ولكنني تلقيت عرضًا من وسام العابدي أثناء إجتماعي مع مجلس الإدارة|.
وتابع :|طالبت من وسام العابدي بتأجيل الموضوع بسبب إجتماعي مع مجلس الإدارة|.
وكان مرتضى منصور، أكد أن الجهاز الفني مستمر لقيادة الفريق أمام طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري.
ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق 12 نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب إلا أن الزمالك يمتلك مبارتين مؤجلتين أمام طلائع الجيش ومصر المقاصة.
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