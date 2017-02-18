كتب - محمد همام: شّن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا واسعًا على محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول، واللاعبين عقب الخسارة من الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري

وكان تردد في الساعات الماضية عن رغبة الرجل الأول في نادي الزمالك عن سعيه في تغيير الجهاز الفني عقب ابتعاد الفريق عن صدارة الدوري حيث أصبح الفارق بين الزمالك ثالث الترتيب والأهلي المتصدر 12 نقطة علمًا أن الفارس الأبيض لديه مباراتين مؤجلتين أمام كل من طلائع الجيش ومصر المقاصة.

وأَضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج |الكرة مع دريم| اليوم السبت :|من حقي ومن حق مجلس الإدارة التدخل خاصة أن محمد حلمي عاند بعد إبعاد علي جبر وأيمن حفني وطارق حامد عن التشكيل الأساسي|.

وواصل :|الزمالك بسبب عند محمد حلمي فشل في استغلال فرصة تعثر الأهلي بعد تعادله أمام الإسماعيلي بعدما سقطنا أمام الإنتاج الحربي|.

وتابع مرتضى تصريحاته عن محمد حلمي :|حلمي أجرى تغييرات في القوام الأساسي بالفريق بالإضافة إلى اتخاذه قرارات خاطئة في التغييرات خلال أحداث مباراة الإنتاج|.

وأردف :| في الموسم الماضي خسرنا الدوري بسبب عند محمد حلمي بعدما رفض إشراك محمد كوفي وأيمن حفني أمام المصري بداعي الإيقاف|.

وتساؤل :|لماذا استبعد علي جبر وطارق حامد وأيمن حفني عن مباراة الإنتاج؟، حفني كان لائق للمشاركة منذ أسبوعين ولكن تم استبعاده|.

وأكمل :|حذرت الجهاز الفني بالكامل بعدم الاستهتار أمام الإنتاج من أجل العودة والمنافسة على لقب الدوري|.

واستطرد :|الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي فقد سيطرته على اللاعبين بعدما رأيت مصطفى فتحي يهاجم قرارات الحكام بالإضافة إلى مشادة أحمد رفعت وأحمد توفيق على تنفيذ خطأ للزمالك خلال مباراة الأوليمبي بالكأس|.

وأكد :|مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بمعاقبة اللاعبين عقب الخسارة من الإنتاج خاصة محمد الونش وجنش|.

وأتم :|كل الأمور مطروحة سواء ببقاء الجهاز من عدمه إلا أن الجهاز مستمر وسيقود مباراة طلائع الجيش المقبلة|.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، الإثنين المقبل، ضمن مسابقة الدوري العام.

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