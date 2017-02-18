كتب - محمد همام: بدأ فريق الكرة بنادي الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بعد فوزه بهدفين دون رد أمام الأوليمبي، في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب |بتروسبورت|