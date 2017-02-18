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أبرز لقطات الزمالك
18
فبراير
2017
05:13 AM
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كتب - محمد همام: بدأ فريق الكرة بنادي الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بعد فوزه بهدفين دون رد أمام الأوليمبي، في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب |بتروسبورت|
الزمالك والذي توج بلقب الكأس في آخر أربع نسخ سيلتقي أمام حرس الحدود في دور الثمانية من عُمر المسابقة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
ويسعرض |مصراوي| أبرز لقطات مباراة الزمالك والأوليمبي:
- القائم وشناوي يمنعان الأوليمبي من الهدف الأول
- كوبري رائع من لاعب الأوليمبي لدونجا
- كوبري لاعب من لاعب الأوليمبي لمحمد إبراهيم
- فرصة ضائعة من باسم مرسي أمام الأوليمبي
- باسم مرسي يسجل الهدف الأول لنادي الزمالك
- باسم مرسي يهدر إنفراد أمام مرمى الأوليمبي
- سقوط طريف من أحمد توفيق
- هدف رائع من دونجا أمام الأوليمبي
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