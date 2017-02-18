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الإسماعيلي يواجه الإنتاج الحربي اليوم في الدوري الممتاز
18
فبراير
2017
04:45 AM
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اليوم السبت، مع نظيره الإنتاج الحربي الساعة الثامنة إلا ربع مساءً على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الممتاز
والتقى الفريقان في 10 مباريات سابقة، انتهت 7 منها بالفوز لصالح نادي الإسماعيلي، فيما انتهت مبارتان فقط لصالح الإنتاج الحربي، كما تعادل الفريقان في مباراة واحدة، نجح الدراويش في خوض 5 مباريات بدون دخول أي أهداف في مرماه، فيما نجح الإنتاج في ذلك في مبارتين فقط.يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة.
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