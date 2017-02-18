وأكد منصور أن أي لاعب يرغب في الاحتراف الخارجي، عليه أن يحضر العرض الرسمي إلى النادي للموافقة عليه.وتابع: |أن العرض الرسمي من قبل سسكا موسكو الروسي لضم علي جبر لم يصل النادي رسميا، وفي حالة وصول أي عرض رسمي لأي لاعب سيتم الموافقة عليه|، مشيرًا إلى أن كهربا كان لاعبًا مهمًا وتمت الموافقة على احترافه في الفترة الماضية.