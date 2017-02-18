وشدد منصور على أن كل الأمور واردة سواء باستمرار الجهاز الفني للفريق أو رحيله، وأضاف أن التعديلات على تشكيل الجهاز واردة بشدة في ظل انفلات أخلاق اللاعبين، مثل الخلاف الذي حدث بين أحمد رفعت وأحمد توفيق على تسديد ضربة حرة. وانتقد رئيس نادي الزمالك محمد حلمي المدير الفني لفريق الكرة بعد إراحته الدوليين علي جبر وإبراهيم صلاح، بالإضافة إلى أيمن حفني صانع الألعاب وعدم الدفع بهم في مباراة الإنتاج الحربي التي خسرها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة للدوري. وأضاف رئيس نادي الزمالك: |أن المدير الفني يلجأ لسياسة العند بإراحة ثلاثة لاعبين أساسيين رغم عدم إصابتهم|، مضيفًا بأنه تحدث مع الجهاز الفني بشأن إراحة اللاعبين المؤثرين، مؤكدًا أن شوقي السعيد وأحمد جعفر لا يشاركان في المباريات منذ فترة؛ ولكن الجهاز الفني تعمد اللعب في قوام الفريق، وأجرى تغييرات عديدة في التشكيل. ووجه رئيس الزمالك انتقادات حادة لهاني العجيزي لاعب الإنتاج الحربي الذي تهكم على الفريق الأبيض، وقال إنه متعود على الفوز على الزمالك رغم أنه مطرود من الفريق الأبيض. وتابع منصور: |أن زمن المعلمين عاد مجددًا للنادي في ظل وجود خمسة لاعبين معلمين بالفريق رافضًا الإفصاح عنهم، وانتقد باسم مرسي مهاجم الفريق بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الأهلي في السوبر المصري ليغيب عن لقاء الإنتاج|، مؤكدًا أن مجلس الإدارة من حقه متابعة الخلل وعلاجه واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للفريق الأبيض من أجل مصلحة النادي.