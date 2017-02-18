-
رياضة
- مرتضى منصور يكشف موقفه من رحيل علي جبر
- مرتضى منصور: الإعلان الرسمي عن مصير الجهاز الفني اليوم
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري والسوبر الأفريقي
- ديبالا يسجل هدفين في فوز يوفنتوس على فريقه السابق
- أبرز لقطات الزمالك
- الزمالك يخطر لاعبيه بموعد التدريب
- الزمالك يستدعي فاروق جعفر
- موناكو يتعادل مع باستيا قبل مواجهة سيتي في دوري الابطال
- ثنائية هرنانديز تقود ليفركوزن للفوز على أوجسبورج
- ديبالا يسجل هدفين في فوز يوفنتوس على باليرمو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مرتضى منصور: الإعلان الرسمي عن مصير الجهاز الفني اليوم
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة قيّم الجهاز الفني للفريق واللاعبين، وسيعقد جلسة ودية اليوم للإعلان عن القرار الرسمي
وشدد منصور على أن كل الأمور واردة سواء باستمرار الجهاز الفني للفريق أو رحيله، وأضاف أن التعديلات على تشكيل الجهاز واردة بشدة في ظل انفلات أخلاق اللاعبين، مثل الخلاف الذي حدث بين أحمد رفعت وأحمد توفيق على تسديد ضربة حرة. وانتقد رئيس نادي الزمالك محمد حلمي المدير الفني لفريق الكرة بعد إراحته الدوليين علي جبر وإبراهيم صلاح، بالإضافة إلى أيمن حفني صانع الألعاب وعدم الدفع بهم في مباراة الإنتاج الحربي التي خسرها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة للدوري. وأضاف رئيس نادي الزمالك: |أن المدير الفني يلجأ لسياسة العند بإراحة ثلاثة لاعبين أساسيين رغم عدم إصابتهم|، مضيفًا بأنه تحدث مع الجهاز الفني بشأن إراحة اللاعبين المؤثرين، مؤكدًا أن شوقي السعيد وأحمد جعفر لا يشاركان في المباريات منذ فترة؛ ولكن الجهاز الفني تعمد اللعب في قوام الفريق، وأجرى تغييرات عديدة في التشكيل. ووجه رئيس الزمالك انتقادات حادة لهاني العجيزي لاعب الإنتاج الحربي الذي تهكم على الفريق الأبيض، وقال إنه متعود على الفوز على الزمالك رغم أنه مطرود من الفريق الأبيض. وتابع منصور: |أن زمن المعلمين عاد مجددًا للنادي في ظل وجود خمسة لاعبين معلمين بالفريق رافضًا الإفصاح عنهم، وانتقد باسم مرسي مهاجم الفريق بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الأهلي في السوبر المصري ليغيب عن لقاء الإنتاج|، مؤكدًا أن مجلس الإدارة من حقه متابعة الخلل وعلاجه واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للفريق الأبيض من أجل مصلحة النادي.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)