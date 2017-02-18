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مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري والسوبر الأفريقي
يقام اليوم السبت، العديد من المباريات القوية في دوريات أوروبا والدوري المصري
وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات. الدوري المصري الممتاز: الشرقية مع إنبي 2:30 مساءًالاتحاد السكندري مع وادي دجلة 5:30 مساءًالإنتاج الحربي مع الإسماعيلي 7:45 مساءً كأس السوبر الأفريقي 2017:ماميلودي صن داونز مع مازيمبي 7:00 مساءً دوري أبطال أفريقيا 2017:يانج أفريكانز مع نجايا كلوب 3:00 مساءًبيدفيست ويتس مع سانت لويزيان 6:00 مساءًالمريخ مع سوني إيلا نجيما 7:00 مساءًالفتح الرباطي مع جوهانسينس 9:30 مساءً الدوري الإسباني الدرجة الأولى:سبورتينج خيخون مع أتلتيكو مدريد 2:00 عصرًاريـال مدريد مع إسبانيول 5:15 مساءًديبورتيفو لاكورونا مع ديبورتيفو ألافيس 7:30 مساءًإشبيلية مع إيبار 9:45 مساءً الدوري الإيطالي: أتلانتا مع كروتوني 7:00 مساءًإمبولي مع لاتسيو 9:45 مساءً الدوري الألماني الدرجة الأولى:هيرتا برلين مع بايرن ميونيخ 4:30 مساءً بوروسيا دورتموند مع فولفسبورج 4:30 مساءً آينتراخت فرانكفورت مع إنغولشتات 4:30 مساءًماينز مع فيردر بريمن 4:30 مساءًهوفنهايم مع دارم شتات 4:30 مساءًهامبورج مع فرايبورج 6:30 مساءً
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